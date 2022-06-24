Видео, где ВСУ входят в Херсон – фейк: в ОВА призвали не распространять ложную информацию

В сети появилось видео, на котором ВСУ якобы заходят в Херсон. В ОВА пока опровергли информацию.

Хотелось бы сказать, что это так, но, к сожалению, пока такого нет. Об этом заявил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

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Чиновник подчеркнул, что только объективная информация поможет одобрять правильные решения. Поэтому он призвал людей не распространять фейки.

Все мы ждем наших вооруженных сил и контрнаступлений. Это обязательно произойдет, поверьте,

– заверил Хлань.

В Минобороны тоже просят не распространять информацию об освобождении или потере населенного пункта. Такие данные считаются некорректными. Следует ждать официальной информации от Генштаба. Поэтому заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ.

Что происходит на Херсонщине

Вооруженные Силы продвигаются на Юге и преуспевают на линии фронта. Ранее Хлань подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это. Кроме того, российские оккупанты начали готовиться к бою за Херсон. Жителей области стали просить эвакуироваться.

Благодаря успешному контрнаступлению ВСУ, 24 июня часть сил врага покинула подготовленные оборонительные позиции и текла в район населенного пункта Ольгино Бериславского района.

Активизировались партизаны

В Херсонской области активно работают партизаны. Ранее сообщили, что в Херсонской области взорвали автомобиль политика-коллаборанта Алексея Ковалева. Информацию подтвердил глава разведки Кирилл Буданов. Кстати, он рассказывал, что ГУР тесно сотрудничает с партизанами с оккупированных территорий.

Впоследствии в Херсоне взорвали автомобиль еще с одним коллаборантом – Дмитрием Савлученко. Выжить изменнику не удалось. Также партизаны оставили послание для ставленника Кремля Владимира Сальдо. Заверили, что скоро придут за ним.

В Минобороны тоже просят не распространять информацию об увольнении или потере населенного пункта. Такие данные числятся некорректными. Следует ждать официальной информации от Генштаба.

Поэтому заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ.

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