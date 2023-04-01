"Ждите-ждите, надо мне адвоката": показали видео объявления подозрения "Паши Мерседесу"

В субботу, 1 апреля, СБУ вручила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю), известному также как "Паша Мерседес". Правоохранители опубликовали видео.

Когда сотрудники СБУ сообщили "Паше Мерседесу" о подозрении, он заявил, что нуждается в адвокате. Также представитель УПЦ МП отказался взять подозрение пока не прибудет его адвокат.

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Митрополит УПЦ МП получил подозрение от СБУ

СБУ вручила ему подозрения по двум статьям, а именно "Пашу Мерседеса" подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

Как "Паше Мерседесу" вручали подозрение: смотрите видео

По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Бывший наместник Киево-Печерской Лавры сам подтвердил эту информацию и сообщил, что в его доме якобы будут проводить обыски. Также митрополит Павел заверил, что никогда не проклинал президента Владимира Зеленского и посетовал, что "церковь гонят ни о чем и ни за что". Он призвал верующих молиться.

В чем обвиняют представителя УПЦ МП

В частности, установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.

"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб, стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины", – отметил глава СБУ Василий Малюк.