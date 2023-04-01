Коли працівники СБУ повідомили "Паші Мерседесу" про підозру, він заявив, що потребує адвоката. Також представник УПЦ МП відмовився брати підозру, поки не прибуде його адвокат.

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Митрополит УПЦ МП отримав підозру від СБУ

СБУ вручила йому підозри за двома статтями, а саме "Пашу Мерседеса" підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії.

Як "Паші Мерседесу" вручали підозру: дивіться відео

Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

Колишній намісник Києво-Печерської Лаври сам підтвердив цю інформацію та повідомив, що в його домі нібито будуть проводити обшуки. Також митрополит Павло запевнив, що ніколи не проклинав президента Володимира Зеленського, і поскаржився, що "церкву гонять ні про що і ні за що". Він закликав вірян молитися.

У чому звинувачують представника УПЦ МП

Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.