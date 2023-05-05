Военный эксперт Петр Черник предполагает, что это может быть определенной информационно-психологической спецоперацией врага, чтобы мы расслабились и необдуманно пошли в атаку. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Должны опираться на холодный расчет, а не эмоции
"Враг хочет, чтобы мы подумали, что противник уже ослаб настолько, что мы можем его атаковать. Это может быть интересная, хитро замаскированная ловушка, чтобы спровоцировать нас атаковать быстрее. Спортсмены это хорошо понимают – такое поведение называют фальстарт", – заявил Черник.
Он добавил, что Вооруженные Силы Украины во время контрнаступления не имеют права на ошибку. Наш удар должен быть очень серьезным, решительным и результативным. Все должно быть рассчитано с точностью до миллиметра.
Наибольшая ошибка, которую мы можем допустить, это поверить в то, что противник настолько слаб, чтобы мы можем преодолеть его легкой походкой пехоты,
– отметил Черник.
Видео очередного нытья Пригожина: главное
- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видео, в котором показал десятки трупов наемников и подверг жесткой критике командование вооруженных сил РФ. Он добавил, что умершие россияне погибли недавно, а виновны в этом министр обороны Шойгу и начальник генштаба Герасимов.
- По его словам, столь большие потери среди вагнеровцев вызваны "снарядным голодом", мол, они получают их в 5 раз меньше нормы.
- После этого Пригожин заявил, что выводит с 10 мая подразделения ЧВК "Вагнера" из Бахмута. По его словам, позиции передадут российскому минобороны. Отметим, что верить заявлениям военного преступника не стоит.