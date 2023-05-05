Військовий експерт Петро Черник припускає, що це може бути певною інформаційно-психологічною спецоперацією ворога, щоб ми розслабились та необдумано пішли в атаку. Про це він розповів 24 Каналу.

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Маємо спиратись на холодний розрахунок, а не емоції

"Ворог хоче, щоб ми подумали, що противник вже ослаб настільки, що ми можемо його атакувати. Це може бути цікава, хитро замаскована пастка, щоб спровокувати нас атакувати швидше. Спортсмени це добре розуміють – таку поведінку називають фальстарт", – заявив Черник.

Він додав, що Збройні Сили України під час контрнаступу не мають права на помилку. Наш удар має бути дуже серйозним, рішучим та результативним. Все повинно бути розраховано з точність до міліметра.

Найбільша помилка, яку ми можемо припуститись, це повірити у те, що противник настільки слабкий, щоб ми можемо здолати його легкою ходою піхоти,

– зазначив Черник.

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