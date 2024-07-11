От "Химер" не убежать: бойцы 20 ОБСП показали эпическое видео "погони" за российским военным

Бойцы 20-го Отдельного батальона специального назначения ОПБр показали видео, на котором оккупант изо всех сил пытался убежать от украинского дрона. Однако, все же карма его догнала.

Месть от "Химер" 20 ОБСП не заставила себя долго ждать. Бойцы призвали украинцев участвовать в сборе на нужды батальона.

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Погоня за россиянином

Военные опубликовали видео, на котором российский оккупант пытался спастись и убежать от украинского БпЛА – однако у него ничего не получилось.

20 ОБСП продолжает ежедневную охоту на врагов, а вам предлагаем донатить на сбросы. Отомстим за "Охматдет" вместе,

– написали бойцы.

Приобщиться к сбору 20 ОБСП можно по ссылке . Ориентировочная стоимость единицы боевой части FPV дронов составляет 356 гривен, военным надо минимум 1000 снарядов.

Россияне не убегут от "Химер": смотрите видео

Ранее бойцы этого же батальона поделились несколькими видео атак на российские позиции, произошедших за короткий промежуток времени. Так, украинцы нанесли удары по гаражу, где россияне прятали свою техники, по вражеским блиндажах и окопах, а также по оставленному оккупантами багги.