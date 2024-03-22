Ход мыслей пропагандистки уже даже не удивляет, ведь россияне всегда из полной информационной картины выбирают лишь то, что ложится в их миропонимание. Таким мнением с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Новая порция пропаганды

Отдельное внимание в своем обращении путинская приспешница уделила так называемым "выборам" президента России. По ее словам, несмотря на обстрелы и напряжение, на псевдовыборах за диктатора проголосовало 90% жителей Белгородщины. Видимо, ей из Москвы лучше видно, кого там обстреливают.

Она начала жаловаться, что белгородцам "не дают жизни, специально кошмарят", а все для того, чтобы россияне разочаровались в так называемой "сво", на которой уже погибло и получило ранения не менее 400 тысяч россиян. Впрочем, оккупанты на это не обращают внимания, а продолжают слепо верить военному преступнику.

Залог "беспрецедентной победы" Путина на псевдовыборах в "сплоченности" россиян, считает российская пропагандистка. Однако она забыла рассказать о том, как на самом деле происходило так называемое голосование, как в списках избирателей появлялись покойники и тому подобное.

Неожиданно Симоньян таки сказала правду, ведь россияне действительно отличаются от других народов. С этим даже не поспоришь. Кроме этого, пропагандистка заявила, что мир своими действиями включил в оккупантов режим "русские не сдаются".

Россияне же правду говорят, что у них "особое" предназначение. Русские сдаются, еще и как. Если бы не американский ленд-лиз, то русские бы сдавались,

– сказал Тизенгаузен.

В своем больном воображении пропагандисты искажают реальность, выдают желаемое за действительность и вообще трактуют все однобоко.

Тут бомбят Белград в ответ на то, что мы обстреливаем Сумы, Харьков – нет, эта новость мне не подходит. Тут бомбят Белгород для того, чтобы нас сплотить, потому что мы русские – эта новость подходит. Так у них работает восприятие,

– отметил политтехнолог.

Он отметил, что большинство адекватных россиян сейчас в Российском добровольческом корпусе, легионе "Свобода России" и Сибирском батальоне. Бойцы с российскими паспортами, которые воюют за снос путинского режима и свое видение России – это адекватные россияне, а не те, которые проводят форум, какой будет Россия, когда Путина не станет.

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