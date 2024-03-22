Хід думок пропагандистки вже навіть не дивує, адже росіяни завжди з повної інформаційної картини вибирають лише те, що лягає в їх світорозуміння. Такою думкою з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Нова порція пропаганди

Окрему увагу у своєму звернені путінська посіпака приділила так званим "виборам" президента Росії. За її словами, попри обстріли й напругу, на псевдовиборах за диктатора проголосувало 90% мешканців Бєлгородщини. Мабуть, їй з Москви краще видно, кого там обстрілюють.

Вона почала бідкатися, що бєлгородцям "не дають життя, спеціально кошмарять", а все для того, аби росіяни розчарувалися у так званій "сво", на якій вже загинуло та отримало поранення щонайменше 400 тисяч росіян. Втім, окупанти на це не зважають, а продовжують сліпо вірити воєнному злочинцю.

Запорука "безпрецедентної перемоги" Путіна на псевдовиборах у "згуртованості" росіян, вважає російська пропагандистка. Однак вона забула розповісти про те, як насправді відбувалося так зване голосування, як у списках виборців з'являлися покійники тощо.

Неочікувано Симоньян таки сказала правду, адже росіяни дійсно відрізняються від інших народів. З цим навіть не посперечаєшся. Крім цього, пропагандистка заявила, що світ своїми діями включив в окупантів режим "рускіє не здаються".

Росіяни ж правду кажуть, що у них "особливе" призначення. Рускіє здаються, ще і як. Якби не американський ленд-ліз, то росіяни б здавались,

– мовив Тизенгаузен.

У своїй хворій уяві пропагандисти спотворюють реальність, видають бажане за дійсність та й взагалі трактують все однобоко.

Тут бомблять Бєлград у відповідь на те, що ми обстрілюємо Суми, Харків – ні, ця новина мені не підходить. Тут бомблять Бєлгород для того, щоб нас згуртувати, тому що ми росіяни – ця новина підходить. Так у них працює сприйняття,

– зазначив політтехнолог.

Він наголосив, що більшість адекватних росіян зараз у Російському добровольчому корпусі, легіоні "Свобода Росії" та Сибірському батальйоні. Бійці з російськими паспортами, які воюють за знесення путінського режиму й своє бачення Росії – це адекватні росіяни, а не ті, які проводять форум, якою буде Росія, коли Путіна не стане.

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