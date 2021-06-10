Немецкий политолог Игорь Эйдман заявил, что нежелание Германии идти на конфронтацию с Россией является не единственной причиной отказа поставлять оружие. По его словам, страна не стремится к конфликтам и вооруженным столкновениям, ведь была участницей 2 мировых войн.

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В чем заключается лицемерие Германии

Однако Эйдман заметил, что в заявлениях Германии есть определенное лицемерие, ведь сейчас страна продает оружие Египту.

Как предположил политолог, ее могут использовать во время гражданской войны в Йемене, ведь Египет поддерживает там одну из сторон.

Мы видим в этом определенное лицемерие, потому что Германия же продает, например, оружие Египту,

– подчеркнул Ейдман.

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Эйдман прокомментировал решение Германии не поставлять оружие Украине: смотрите видео

Что этому предшествовало