Отключение света в Украине еще надолго: прогноз гендиректора YASNO

Украинские военные и энергетики разрушают планы оккупантов, которые стремятся погрузить Украину во тьму. Несмотря на то, что наша энергетика держится, отключение света с нами будет еще не один месяц.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире общенационального национального телемарафона, передает 24 канал.

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Коваленко напомнил, что Украина пережила уже восьмую волну ракетного террора. Самая тяжелая ситуация со светом – в Одесской и Киевской областях. По его словам, пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам отключения.

Есть ограничения по генерации по всей стране, поэтому энергетикам еще нужно время. Речь идет о днях, а не о часах или неделях,

– сказал гендиректор YASNO.

Он предупредил, что до конца марта 2023 года украинцы должны быть готовы к регулярным отключениям электричества.

"Есть много вопросов, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% свет. До конца марта (продолжатся отключение света – 24 канал) – базовый сценарий, который будет для нас хорошим, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", – подытожил Коваленко.

Российская атака отбросила нас на неделю назад

В своем фейсбуке Сергей Коваленко написал, что в Киеве 6 декабря доступная мощность была на уровне 62 – 67% от типичного потребления.

Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам,

– сказал он.

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