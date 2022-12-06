Отключение света в Украине еще надолго: прогноз гендиректора YASNO
Украинские военные и энергетики разрушают планы оккупантов, которые стремятся погрузить Украину во тьму. Несмотря на то, что наша энергетика держится, отключение света с нами будет еще не один месяц.
Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире общенационального национального телемарафона, передает 24 канал.
Важно Есть ли в Одессе свет, тепло и вода после массированной атаки россиян
Коваленко напомнил, что Украина пережила уже восьмую волну ракетного террора. Самая тяжелая ситуация со светом – в Одесской и Киевской областях. По его словам, пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам отключения.
Есть ограничения по генерации по всей стране, поэтому энергетикам еще нужно время. Речь идет о днях, а не о часах или неделях,
– сказал гендиректор YASNO.
Он предупредил, что до конца марта 2023 года украинцы должны быть готовы к регулярным отключениям электричества.
"Есть много вопросов, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% свет. До конца марта (продолжатся отключение света – 24 канал) – базовый сценарий, который будет для нас хорошим, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", – подытожил Коваленко.
Российская атака отбросила нас на неделю назад
В своем фейсбуке Сергей Коваленко написал, что в Киеве 6 декабря доступная мощность была на уровне 62 – 67% от типичного потребления.
Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам,
– сказал он.
Последствия массированной атаки врага 5 декабря
- Российские оккупанты еще с октября обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате последней ракетной атаки России 5 декабря были повреждены объекты энергетики.
- После этого в некоторых областях Украины начались проблемы со светом. Позже Денис Шмыгаль уточнил, что попадания в энергообъекты зафиксированы в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- В вечернем обращении 5 декабря президент Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением была в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.
- На 6 декабря дефицит мощности составляет 19%. В правительстве отметили, что энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия обстрелов.