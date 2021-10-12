Дешевые билеты и авиационный безвиз: что изменит историческое соглашение между Украиной и ЕС

В Киеве 12 октября стартовал 23-й саммит "Украина – ЕС". На нем произошло историческое событие – долгожданное подписание Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.

Украина наконец получила авиационный безвиз. Это позволит украинцам расширить географию путешествий, ведь цены на авиабилеты должны стать доступными, а перевозки – более комфортными.

Читайте Ждать ли дешевых билетов: как "открытое небо" с ЕС поможет путешественникам

Долгий путь к "открытому небу"

Украина выступила с инициативой оеще в прошлом столетии. В 1999 году начались консультации, а с 2006 года продолжались переговоры, которые завершились в 2013 году.

В октябре 2013 года Украина и ЕС согласовали текст соглашения, однако подписание было заблокировано из-за конфликта вокруг Гибралтара между Испанией и Великобританией.

Как блокировалось подписание Соглашения об "открытом небе":

Мадрид блокировал соглашение, поскольку Киев признавал аэропорт британским (которым он, собственно, и является). Даже подписание "безвиза" между Украиной и ЕС не ускорило процесс, и только после завершения "Брекзита" преграды были устранены.

Украинские авиаперевозчики получат конкурентов / Фото 24 канала

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об "открытом небе". После этого прошло еще полгода, прежде чем в Евросоюзе дали согласие на подписание соглашения.

Также достаточно мощная оппозиция касательно соглашения была и в Украине – лоббисты перевозчиков пытались убедить в том, что приход европейских компаний на отечественный рынок уничтожит "национального производителя". Под этими лозунгами украинские авиакомпании годами тянули с государства дотации, накапливали долги, год от года демонстрировали только убытки и уничтожали собственную репутацию, а вместе с ней – реноме Украины.

Историческое соглашение 12 октября подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Вместе с Украиной такое право получили Армения, Тунис и Катар, который будет хозяином Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Через 8 лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, приветствую президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и более широкая география путешествий,

– президент Зеленский приветствовал подписание соглашения.

Соглашение об открытом небе по-настоящему откроет Украину / Фото 24 канала

Что предусматривает соглашение

Отныне любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину, а также осуществлять внутренние рейсы.

Соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины, а значит – усилит между ними конкуренцию, заставит снизить цены и наконец позаботиться о качестве, безопасности и сервисе, на что раньше украинские авиакомпании частенько "забивали".

Согласно договору, разрушается монополия украинских компаний на внутренних рейсах. Это означает, что высокие цены за билеты останутся в прошлом и платить за условный рейс "Киев – Днепр" по цене рейса "Киев – Париж" уже не придется.

Отныне украинские авиакомпании будут вынуждены измениться (или уйти в небытие) и думать о клиентах – потребителях услуг, то есть отказаться от позиции "поблагодарите за то, что мы есть".

Фактором, который позволит удешевить стоимость перевозки для операторов рынка, станет право любой авиакомпании предоставлять услуги наземного обслуживания. Авиаперевозчик не будет "обязан" пользоваться только услугами местного монополиста. Рост количества маршрутов между украинскими и европейскими городами также станет фактором роста международного пассажиропотока,

– объяснила преимущества "авиабезвиза" аналитик консалтинговой компании MOST Неля Онищенко.

Украина отныне имеет все шансы стать крупным европейским авиахабом / Фото 24 канала

В долгосрочной перспективе украинские перевозчики только выиграют – они повысят свой уровень и качество, а еще будут иметь равные права и условия для работы в Евросоюзе.

Соглашение об общем авиационном пространстве также называют "авиационным безвизом", и это не простые слова, ведь договор должен способствовать открытию Украины для Европы, а также сделать Европу более открытой для украинцев.

Ожидается, что "авиабезвиз" повысит количество путешественников и даст новый толчок туристической привлекательности Украины.

К теме Украина и ЕС подписали соглашения о совместном авиапространстве: что это значит для украинцев

Как будет работать соглашение об "открытом небе"

Подписание соглашения об "открытом небе" предусматривает, что в Украине будут действовать европейские стандарты в области гражданской авиации. Это касается защиты прав пассажиров и окружающей среды, управления воздушного движения и безопасности полетов.

Упрощение авиаперевозок между Украиной и ЕС будет проходить в 2 этапа:

на первом этапе снимут все ограничения для украинских перевозчиков на полеты между городами ЕС. Так, компаниям не придется ждать разрешения от Государственной авиационной службы, нужно будет лишь договориться с аэропортами о слотах-периодах, в течение которых разрешены взлет и посадка воздушных судов.

на полеты между городами ЕС. Так, компаниям не придется ждать разрешения от Государственной авиационной службы, нужно будет лишь договориться с аэропортами о слотах-периодах, в течение которых разрешены взлет и посадка воздушных судов. на втором этапе позволят иностранным авиаперевозчикам осуществлять внутренние рейсы в Украине.​

​Что дает Украине соглашение об "открытом небе":

Первые комментарии и реакция

В компании SkyUp уверены, что подписанты Соглашения рассматривают наш национальный рынок не только как потенциальный источник пассажиропотока в 40 миллионов, но как "страну, где состоятся настоящие институциональные изменения".

Соглашение сможет запустить внедрение новых форм диалога между государством и отраслевыми предприятиями,

– отметила пресс-служба компании в комментарии для сайта 24 канала.

"Относительно экономической составляющей, мы рассчитываем, что на момент открытия внутренних украинских направлений для авиакомпаний с ЕС, рынок внутренних европейских перевозок также станет доступным для отечественных авиаперевозчиков. Кроме того, надеемся, что и Украина, и европейские партнеры создадут действительно справедливые условия для обеих сторон Соглашения", – добавили в SkyUp.