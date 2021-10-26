Известно имя военного, смертельно раненного боевиками: фото защитника Украины

Вражеская атака 26 октября унесла жизнь украинского военного на Донбассе. Им оказался Георгий Халиков, родом из Полтавской области.

Мастер-сержант Халиков Георгий Журович погиб в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Еще один военный получил ранение.

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Халиков выполнял боевую задачу

В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что украинский воин погиб, выполняя боевое задание, и подчеркнули, что он был верен военной присяге.

Там также отметили, что погибший и его собрат попали под артиллерийский обстрел позиций ВСУ, который цинично устроили российские наемники, несмотря на договоренности о перемирии.



Халикова смертельно ранили пророссийские боевики / Коллаж 24 канала

"Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким и жителям родного Шишацкого общества павшего защитника", – говорится в сообщении центра комплектования и соцподдержки.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным военнослужащего, который погиб, защищая Украину от российской агрессии.

Отметим, что еще один защитник Украины 26 октября был доставлен в больницу. В результате обстрела пророссийских боевиков он получил осколочное ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Оккупанты распространяют фейки о ВСУ

Российские наемники пытаются дискредитировать Украину. Они распространяют ложную информацию о том, что ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка, которое длительное время находится в "серой зоне". Такие вбросы оккупанты делают для того, чтобы обвинить украинских защитников в нарушении линии разграничения. Они даже пригрозили, что будут обращаться в ОБСЕ.

Как в ООС, так и в Вооруженных силах Украины объяснили, что это – ложь. По состоянию на 26 октября, позиции украинских военных остаются неизменными.