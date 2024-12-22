Пластуны передали в харьковский храм Вифлеемский огонь мира

В одном из храмов Харькова состоялась предрождественская литургия, во время которой пластуны передали Вифлеемский огонь мира. Это акция, которая длится уже десятилетиями и символизирует мир, покой, добро.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в этом храме собралось много верующих. Они исповедовались, ставили свечи и молились за мир в Украине.

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Откуда происходит акция

Именно 22 декабря 2024 года было десятилетие символической акции, когда в храм в Харькове пластуны передают Вифлеемский огонь мира. Стоит отметить, что в этой церкви многие люди нашли утешение во время войны. Более того, здесь помогают военным в различных потребностях.

Во время передачи огня вместе с пластунами были наши военные, а также капелланы, которые потом повезут Вифлеемский огонь в различные бригады на фронте. Поэтому это символическое единение и очень трепетное событие.

Надеемся, что этот огонек принесет нам победу и справедливый мир, потому что после даже темной ночи всегда наступает рассвет. Надеюсь, что это будет последний Вифлеемский огонь, который передавали во время войны,

– сказал священник.

В общем Вифлеемский огонь передается уже 38 лет. Его зажигают в Австрии, а затем в Кафедральном соборе Вены передают всем скаутам Европы и мира. Далее через вспомогательные скаутские организации его получают и пластуны в Украине.