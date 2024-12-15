Вифлеемский огонь уже в Украине: передача происходила во время тревоги

В воскресенье, 15 декабря, пластуны привезли Вифлеемский огонь в Украину. В Киеве уже состоялась передача огня всем желающим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Пласт" и Yan Dobronosov. Заметим, первым Вифлеемский огонь принял Ужгород.

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Что известно о путешествии Вифлеемского огня по Украине

Так, пластуны получили Вифлеемский огонь мира на официальной передаче в Австрии 14 декабря.

Традиционно скауты со всего мира присоединились к этому событию, чтобы в ожидании Рождества поделиться Огнем любви и добра в собственной стране. Пластуны тоже переняли эту добрую эстафету, и уже скоро мы будем везти его по Украине,

– сообщили в "Пласте".

В Львове пластуны передали Вифлеемский огонь мира родным погибших украинских военных. Его зажгли на Полях почетных захоронений Защитников Украины.

Уже вскоре огонь прибыл в Киев, и каждый имел возможность принести его тепло в свой дом. Передача всем желающим происходила во время воздушной тревоги в укрытии Железнодорожного вокзала.

Передача Вифлеемского огня в Киеве / фото Yan Dobronosov

В течение 15 – 16 декабря 12 ночных поездов доставят его на 22 вокзала страны, сообщает Укрзализныця. Уже четыре года железная дорога вместе с пластунами таким способом возят Вифлеемский огонь по Украине.

Уже 16 декабря все желающие смогут получить Огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Луцка, Коростеня, Знаменки, Днепра, Запорожья, Одессы, Полтавы, Краматорска, Харькова, Изюма, Чернигова, Конотопа и Николаева, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.