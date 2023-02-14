Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он обсуждал недавний материал издания The Washington Post о войне в Украине. В нем анонимно чиновники Джо Байдена утверждали, что Украине было бы хорошо отвоевать больше территории в ближайшие месяцы.

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Ведь дальше могут возникнуть проблемы с помощью. Некоторые республиканцы настроены уменьшить объем помощи, а готовность союзников поддерживать Украину в долгосрочной перспективе вызывают вопросы.

Приоритет для Запада – завершение войны

По словам Вигиринского, мир ведет себя довольно лукаво, и к этому нужно быть готовым. Там не раз утверждали, что Украина сама должна определить момент, когда нужно вести переговоры с Россией. А Киеву будут якобы помогать "столько, сколько будет нужно". Но не все так просто.

"Первый момент – "столько, сколько нужно". А сколько это времени? Второй момент – Украина должна сама определить, когда будет момент для переговоров. В то же время Запад хочет подготовить Украину к переговорам, чтобы мы были в лучшей позиции. А лучшая позиция – это как можно больше деоккупированных территорий. Больше деоккупированных территорий – это не территория 1991 года. Так до какого времени вы будете Украину поддерживать? До того, пока сочтут, что переговоры имеют право на жизнь и проведение", – отметил Вигиринский.

Он признает, что это очень неприятно. Но такой вариант возможен.

Будут ли США поддерживать Украину столько, сколько нужно – предположил Вигиринский: смотрите видео

Там неоднократно намекали, что Киев может быть спокоен за помощь до осени. А уже с новым финансовым годом, который начинается 1 октября, могут возникнуть проблемы из-за республиканцев.

Говорят, что будут поддерживать, но объем может измениться. Как следствие – мы должны осознавать, какой результат может быть на поле боя в случае уменьшения поддержки. Это прямо там не артикулируют, но это следует из содержания. Если при уменьшении поддержки вы не можете достичь целей, которые ставите перед собой, то вы вынуждены идти на переговоры,

– заметил Вигиринский.

Он предполагает, что сейчас Западу хотелось бы завершить войну, чтобы унормировать свои расходы и шок от нее. Но нужно, чтобы они и дальше усиливали Украину оружием, чтобы снизить риски повторного вторжения России, если все дойдет до переговоров. Об этом, в частности, говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Запад поддерживает Украину