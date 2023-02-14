Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він обговорював нещодавній матеріал видання The Washington Post щодо війни в Україні. У ньому анонімно чиновники Джо Байдена стверджували, що Україні було б добре відвоювати якнайбільше території у найближчі місяці.

До теми США очікують переломний момент війни й готують Україні рекордну допомогу, — The Washington Post

Адже далі можуть статися проблеми із допомогою. Деякі республіканці налаштовані зменшити обсяг допомоги, а готовність союзників підтримувати України в довгостроковій перспективі викликають питання.

Пріоритет для Заходу – завершення війни

За словами Вігірінського, світ поводиться досить лукаво, і до цього потрібно бути готовим. Там неодноразово стверджували, що Україна сама повинна визначити момент, коли потрібно вести перемовини з Росією. А Києву нібито допомагатимуть "стільки, скільки буде потрібно". Але не все так просто.

"Перший момент – "стільки, скільки потрібно". А скільки це часу? Другий момент – Україна має сама визначити, коли буде момент для перемовин. Водночас Захід хоче підготувати Україну до перемовин, щоб ми були в кращій позиції. А краща позиція – це якомога більше деокупованих територій. Більше деокупованих територій – це не територія 1991 року. То до якого часу ви будете Україну підтримувати? До того, поки вважатимуть, що переговори мають право на життя та проведення", – зазначив Вігірінський.

Він визнає, що це досить неприємно. Але такий варіант вірогідний.

Чи будуть США підтримувати Україну стільки, скільки треба – припустив Вігірінський: дивіться відео

Там неодноразово натякали, що Київ може бути спокійним за допомогу до осені. А вже з новим фінансовим роком, який починається 1 жовтня, можуть бути проблеми через республіканців.

Кажуть, що будуть підтримувати, але обсяг може змінитися. Як наслідок – маємо усвідомлювати який результат може бути на полі бою в разі зменшенням підтримки. Це прямо там не артикулюють, але це випливає зі змісту. Якщо при зменшенні підтримки ви не можете досягнути цілі, які ставите перед собою, то ви вимушені йти на переговори,

– зауважив Вігірінський.

Він припускає, що зараз Заходу хотілося б завершити війну, щоб унормувати свої видатки та шок від неї. Але потрібно, щоб вони й надалі посилювали Україну зброєю, щоб знизити ризики повторного вторгнення Росії, якщо все дійде до перемовин. Про це, зокрема, говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Захід надалі підтримує Україну