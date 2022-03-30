Военный эксперт назвал 2 типа вооружения, которое сейчас наиболее необходимо Украине
Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы удержать оборону и отражать атаки врага. Сейчас больше всего нужны ЗРК и противокорабельные комплексы.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире 24 канала.
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По его словам, ранее Вооруженные Силы Украины благодаря противотанковым средствам, в частности, "Джавелинам", полностью остановили наступление российских войск.
Теперь нам нужно мощное оружие – зенитно-ракетные комплексы средней дальности, которые будут защищать наши войска на позициях. Это сегодня будет существенно влиять на ведение боевых действий,
– подчеркнул эксперт.
Олег Жданов говорит, что также нужные противокорабельные ракетные комплексы, потому что российский флот наносит нам очень мощные удары артиллерией именно с кораблей. Тогда ВСУ смогут потопить корабли, которые подходят близко к берегу.
"Кстати, Британия говорила о них еще в начале марта. Думаю, что на сегодняшний день можно ожидать поставок таких комплексов", – добавил Олег Жданов.
К слову, ранее Владимир Зеленский во время обращения к правительству Норвегии назвал, в каком вооружении сейчас нуждается Украина. По его словам, это:
- противокорабельное оружие,
- ракеты "Гарпун",
- противовоздушные системы NASAMS,
- средства поражения бронетехники,
- артиллерийские системы и т.д.
Интересно – Жданов считает, что Путин не может организовать 2 волны наступления: