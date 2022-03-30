Военный эксперт назвал 2 типа вооружения, которое сейчас наиболее необходимо Украине

Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы удержать оборону и отражать атаки врага. Сейчас больше всего нужны ЗРК и противокорабельные комплексы.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире 24 канала.

Интересно В Польше хотят ядерное оружие, потому что война может выйти за пределы Украины

По его словам, ранее Вооруженные Силы Украины благодаря противотанковым средствам, в частности, "Джавелинам", полностью остановили наступление российских войск.

Теперь нам нужно мощное оружие – зенитно-ракетные комплексы средней дальности, которые будут защищать наши войска на позициях. Это сегодня будет существенно влиять на ведение боевых действий,

– подчеркнул эксперт.

Олег Жданов говорит, что также нужные противокорабельные ракетные комплексы, потому что российский флот наносит нам очень мощные удары артиллерией именно с кораблей. Тогда ВСУ смогут потопить корабли, которые подходят близко к берегу.

"Кстати, Британия говорила о них еще в начале марта. Думаю, что на сегодняшний день можно ожидать поставок таких комплексов", – добавил Олег Жданов.

К слову, ранее Владимир Зеленский во время обращения к правительству Норвегии назвал, в каком вооружении сейчас нуждается Украина. По его словам, это:

противокорабельное оружие,

ракеты "Гарпун",

противовоздушные системы NASAMS,

средства поражения бронетехники,

артиллерийские системы и т.д.

Интересно – Жданов считает, что Путин не может организовать 2 волны наступления: