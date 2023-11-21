Умер советский пилот, похитивший у СССР истребитель и перегнавший его в Японию

В Соединенных Штатах Америки еще в сентябре скончался бывший советский пилот. Он известен своим дерзким побегом на самолете СССР в США,

Умер бывший советский лётчик Виктор Беленко. В 1976 году он бежал в Японию на МиГ-25 и получил убежище в США, где и прожил всю оставшуюся жизнь.

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Он угнал советский самолет

К моменту смерти летчику было 76 лет. Беленко умер в доме престарелых в США после болезни.

В 1976 году во время тренировочной миссии над Японским морем лейтенант Виктор Беленко угнал советский самолет МиГ-25, приземлился на японском острове Хоккайдо и попросил политического убежища в США. По его словам, такое решение было связано с тем, что в СССР ему не хватало свободы.

Я хотел свободы в Соединенных Штатах,

– рассказывал мужчина.

Бывший на тот момент директором ЦРУ Джордж Буш назвал произошедшее "золотом для разведки". Решение убежать летчик принял во время одного из тренировочных полетов – его самолет просто неожиданно скрылся с радаров. Руководство решило, что он упал в море.

Впоследствии стало известно, что пилот смог обмануть радары, пролетев на сверхнизкой высоте. Советские военные связались с японскими ВВС для того, чтобы перехватить беглеца, но как только пилота начали преследовать, он снова исчез с радаров.

Бегство пилот планировал месяцами.

У него вроде бы осталась жена и дети в СССР, которых он больше никогда не видел.

Какой самолет угнал пилот Американцы считали, что новое советское МиГ-25 способно сбивать западные сверхзвуковые бомбардировщики и самолеты-разведчики, которые до этого свободно летали через советское воздушное пространство.



На Западе о существовании МиГ-25 впервые узнали примерно в 1970 г. Западные военные эксперты особенно насторожили большую площадь его крыльев. На основании анализа разведывательных снимков эксперты пришли к выводу, что новый советский самолет имеет высокую маневренность, а также пару огромных двигателей.



Впоследствии выяснилось, что аналитики завысили возможности самолета, исходя исключительно из его внешнего вида – площади крыла и гигантских воздухозаборников. То, что самолет очень скоростной, уже было известно по опыту, но при этом предполагалось, что он имеет и высокую маневренность. Первое было правдой, а вот второе, как впоследствии выяснилось, – нет.

В 1980 году Беленко получил американское гражданство. Там у него остались два сына и четверо внуков. По словам его сына Пола, бывший лётчик пытался жить "очень частной жизнью". Он избегал внимания, часто переезжал и жил в небольших городах. В США Беленко работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях.

Жизнь в США его поразила

В Японии советский пилот попросил политическое убежище в США. Он пообщался с представителями США и рассказал американцам об условиях и моральном духе в советских вооруженных силах. Он говорил, что их часто морили голодом и избивали, загоняли в тесные жилые помещения и подвергали садистским наказаниям за малейшие нарушения.

Во время визита на американский авианосец он был поражен тем, что морякам позволяли есть в неограниченном количестве бесплатно. Однажды он купил банку кошачьего корма в продуктовом магазине, не зная, что это для домашних животных; когда кто-то указал на его ошибку, он пожал плечами и сказал, что это все равно вкуснее, чем еда, которую продают для употребления человеком в Советском Союзе.

Кстати, в ноябре 1976 года, после напряженных переговоров, самолет вернули Советскому Союзу в разобранном виде — в 30 ящиках.