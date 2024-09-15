В чемпионате Германии в эти выходные продолжаются матчи 3 тура Бундеслиги. В субботу, 14 сентября, свою игру провел действующий чемпион турнира Байер, пишет 24 Канал.

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Почти обнажил ягодицы

Команда Хаби Алонсо пришла в гости к будущему сопернику Динамо по Лиге Европы Хоффенхайму. Победа далась леверкузенцам довольно легко – 4:1.

Героем встречи стал нападающий Байера Виктор Бонифейс, который записал на свой счет два гола и ассист. Кроме этого, нигериец отметился довольно странным поступком. После первого гола форвард подбежал к трибуне с фанатами Байера и приспустил перед ними шорты.



Бонифейс снял шорты перед фанатами / фото из соцсети Х



Виктор удивил болельщиков Байера своим поступком / фото из соцсети Х

Некоторые из фанатов оценил этот жест как неуважение к ним, однако Виктор объяснил причину такого празднования. Он рассказал, что такой тренд является популярным в тиктоке в его стране, поэтому он просто скопировал это движение.

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Отметим, что Байер выиграл два из трех своих стартовых матчей в чемпионате Германии. Леверкузенцы идут пятыми, отставая на три балла от лидера Баварии.