Пожар унес жизнь начальника караула: на Кировоградщине трагически погиб Виктор Диденко
Источник:ГСЧС
В Кировоградской области утром 15 февраля возникло возгорание. К сожалению, во время ликвидации пожара погиб работник ГСЧС.
Огонь унес жизнь начальника караула Виктора Диденко. Мужчине на момент гибели не было и тридцати лет.
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Трагическая гибель
В ГСЧС рассказали, что во время ликвидации масштабного пожара погиб начальник караула 17-й пожарно-спасательной части города Светловодска Виктор Диденко. Возгорание возникло на предприятии в Александрийском районе. На момент гибели мужчине было всего 29 лет.
Это болезненная потеря для всей нашей спасательной семьи. Наши герои всегда являются надежным щитом от опасностей для гражданского населения. Светлая память нашему коллеге,
– написали в ГСЧС.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций выражает соболезнования родным и близким.
Во время ликвидации пожара погиб Виктор Диденко / фото ГСЧС
Потери Украины
- 7 февраля на войне с Россией трагически погиб Олег Ширма из Тернопольской области. Он был главным сержантом роты ударных БпАК в рядах 33-й ОМБр. Мужчина отказался от работы за рубежом, вместо этого став добровольцем.
- На Авдеевском направлении погиб 18-летний защитник Богдан Козак. С началом полномасштабного вторжения, Богдан подписал контракт с 3-й отдельной бригадой Сухопутных войск ВСУ. В мирное время парень был спортсменом – занимался футзалом.
- В Черкасской области 14 февраля попрощались с украинским защитником Юрием Галкиным. Лишь недавно его удалось вернуть из плена, однако через неделю после освобождения он попал в смертельную аварию. Мужчина даже не успел обнять родных, потому что все время находился на реабилитации.