Пожар унес жизнь начальника караула: на Кировоградщине трагически погиб Виктор Диденко

В Кировоградской области утром 15 февраля возникло возгорание. К сожалению, во время ликвидации пожара погиб работник ГСЧС.

Огонь унес жизнь начальника караула Виктора Диденко. Мужчине на момент гибели не было и тридцати лет.

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Трагическая гибель

В ГСЧС рассказали, что во время ликвидации масштабного пожара погиб начальник караула 17-й пожарно-спасательной части города Светловодска Виктор Диденко. Возгорание возникло на предприятии в Александрийском районе. На момент гибели мужчине было всего 29 лет.

Это болезненная потеря для всей нашей спасательной семьи. Наши герои всегда являются надежным щитом от опасностей для гражданского населения. Светлая память нашему коллеге,

– написали в ГСЧС.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций выражает соболезнования родным и близким.

Во время ликвидации пожара погиб Виктор Диденко / фото ГСЧС

Потери Украины