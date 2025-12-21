Под Москвой перевернулась лодка с родственником Путина: есть погибший

Смертельный инцидент произошел в яхт-клубе в Мытищах. Лодка с шестью людьми на борту перевернулась во время прогулки. Один человек погиб.

Погибшим оказался один из бывших лидеров известной преступной группировки Виктор Аверин. Он как раз управлял лодкой, которая перевернулась. Остальным пятерым пассажирам удалось выбрать из воды, передает 24 Канал со ссылкой на "Медузу".

Что известно о Викторе Хмарине, который находился в лодке с Авериным?

Одним из пассажиров был 76-летний бизнесмен Виктор Хмарин – старший, отец гендиректора компании "Русгидро" Виктора Хмарина – младшего.

По данным росСМИ, Хмарин – однокурсник президента Владимира Путина и один из его ближайших друзей в студенческие годы.

В 1976 году Хмарин женился на двоюродной сестре Путина по отцовской линии Любови Кругловой.

К слову, Виктор Аверин считался одним из ключевых соратников основателя Солнцевской ОПГ Сергея Михайлова. Против него несколько раз возбуждались уголовные дела, однако он ни разу не был осужден. Сам Аверин с группировкой никогда не подтверждал.

Справка: Солнцевская ОПГ – ведом организованная преступная группа в России, получившая название от московского района Солнцево. Она существовала еще с 1980 – 1990-х годов и занималась широким спектром криминальной деятельности: рэкет, кражи, торговля наркотиками, контрабанда, влияние на бизнес и политику.

Как Путин выстроил семейную династию в России?