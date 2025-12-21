Загиблим виявився один із колишніх лідерів відомого злочинного угруповання Віктор Аверін. Він якраз керував човном, який перевернувся. Іншим п'ятьом пасажирам вдалося вибрати з води, передає 24 Канал із посиланням на "Медузу".

Що відомо про Віктора Хмаріна, який перебував у човні з Аверіним?

Одним із пасажирів був 76-річний бізнесмен Віктор Хмарін – старший, батько гендиректора компанії "Русгідро" Віктора Хмаріна – молодшого.

За даними росЗМІ, Хмарін – однокурсник президента Володимира Путіна та один із його найближчих друзів у студентські роки.

У 1976 році Хмарін одружився з двоюрідною сестрою Путіна по батьківській лінії Любов'ю Кругловою.

До слова, Віктор Аверін вважався одним із ключових соратників засновника Солнцевської ОЗУ Сергія Михайлова. Проти нього кілька разів порушувалися кримінальні справи, проте він жодного разу не був засуджений. Сам Аверін із угрупованням ніколи не підтверджував.

Довідка: Солнцевська ОЗУ – відом організована злоччина група в Росії, що отримала назву від московського району Солнцево. Вона існувала ще з 1980 – 1990-х років і займалася широким спектром кримінальної діяльності: рекет, крадіжки, торгівля наркотиками, контрабанда, вплив на бізнес і політику.

