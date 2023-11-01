Командующий Сил специальных операций генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко рассказал, что имеет по меньшей мере десять позывных. По его словам, их могут назвать знающие его лично.

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Профессиональные привычки

Во время воздушной операции на "Азовсталь" в разговоре с Денисом "Рэдисом" Прокопенко он использовал позывной "Лес". Хоренко рассказал, что тогда выполнял разные задачи и общался со многими. По его словам, тогда все решения принимались быстро.

На каждую операцию для того, чтобы нельзя было идентифицировать группу людей, работающее подразделение называлось различными позывными. И в то время я также понимал, что разная может быть ситуация, по-разному она может закончиться. Всех людей будут со временем допрашивать, узнавать кто все-таки, где, как работал,

– сказал Хоренко.

По словам генерал-майора, его стратегия сработала.

Военные, знающие командующего ССО лично, могут назвать с десяток его позывных. Он объяснил: они необходимы для того, чтобы улучшить работу, потому что все понимают, что такое конспирация.

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