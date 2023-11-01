Командувач Сил спеціальних операцій, генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розповів, що має щонайменше десять позивних. За його словами, їх можуть назвати ті, хто знає його особисто.

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Професійні звички

Під час повітряної операції на "Азовсталь" у розмові з Денисом "Редісом" Прокопенком він використав позивний "Лєс". Хоренко розповів, що тоді виконував різні задачі та спілкувався з багатьма. За його словами, тоді всі рішення приймали швидко.

На кожну операцію для того, щоб не можна було ідентифікувати групу людей, підрозділ який працює, називався різними позивними. І в той час я також розумів, що різна може бути ситуація, по-різному вона може закінчитися. Всіх людей будуть з часом допитувати, дізнаватися хто ж все-таки, де, як працював,

– сказав Хоренко.

За словами генерал-майора, тоді його стратегія спрацювала.

Військові, які знають командувача ССО особисто, можуть назвати з десяток його позивних. Він пояснив: вони необхідні для того, щоб покращити роботу, адже всі розуміють, що таке конспірація.

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