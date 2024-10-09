Душа Героя покоится с миром: на фронте погиб пулеметчик с Тернопольщины

При выполнении боевого задания погиб украинский защитник Виктор Кривенький. Это произошло возле населенного пункта Григорьевка в Донецкой области.

Об этом сообщили в Facebook Бучацкого городского совета. Боец 1997 года рождения был пулеметчиком 3 стрелкового отделения.

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На войне погиб пулеметчик Виктор Кривенький

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника. Пусть Господь дает силы пережить это горе. А душа нашего Героя покоится с миром,

– говорится в сообщении горсовета.

Он жил в селе Жизномир на Тернопольщине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память!

Напомним, что на фронте во время боевого задания во время боевого задания получил тяжелое ранение украинский военный Марьян Химич. К сожалению, спасти Героя из Львовщины не смогли.