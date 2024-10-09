Про це повідомили у Facebook Бучацької міської ради. Боєць 1997 року народження був кулеметником 3 стрілецького відділення.

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На війні загинув кулеметник Віктор Кривенький

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господь дає сили пережити це горе. А душа нашого Героя спочиває з миром,

– йдеться у повідомленні міськради.

Він жив у селі Жизномир на Тернопільщині.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що на фронті під час бойового завдання зазнав важкого поранення український військовий Мар'ян Химич. На жаль, врятувати Героя зі Львівщини не змогли.