Боєць помер внаслідок важкого поранення. У нього залишилась велика родина – матір, брати та сестри.

Дивіться також Не витримало серце: на фронті помер захисник з Одещини Олександр Повашевич

Що відомо про загибель воїна

Знову сумна звістка надійшла в Сокальську громаду із фронту. Внаслідок поранення, отриманого під час виконання бойового завдання, помер Герой Мар'ян Химич 21 січня 1977 року народження,

– розповіли в міській раді.

Там відзначили, що Мар'ян Химич був стрільцем 1 стрілецького відділення, 2 стрілецького взводу, 2 стрілецької роти військової частини А7401. Він зазнав поранення внаслідок мінометного обстрілу в бою біля села Стариця Чугуївського району Харківської області.

Військовий боронив Україну влітку 2023 року, ніс службу в різних військових частинах.

Висловлюємо співчуття матері Надії Іванівні, братам, сестрам, всій родині. Про дату прощання з Мар'яном, чин похорону повідомимо додатково,

– зазначила Сокальська міська рада.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та побратимам Героя. Вічна слава, шана і честь Герою!