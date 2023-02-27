Медведчук и Козак записали активы на сотни миллионов на пожилую женщину, – расследование

Журналисты нашли женщину, на которую окружение Виктора Медведчука записало частицы в нескольких киевских компаниях с активами на сотни миллионов гривен. Женщина сама подтвердила, что является подставным лицом.

Журналисты обнаружили, на кого Медведчук и Козак записали активы на сотни миллионов. Этим подставным лицом оказалась 62-летняя Ольга Куць из Львова и она сообщила, что "охотно лишится" активов предателей.

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Что Медведчук и Козак переписали на 62 женщину

Ольга Куць считается бенефициаркой ряда фирм, владеющих дорогой землей и недвижимостью в Киеве. В частности:

Она является конечной бенефициаркой компании "Истстрой", на которую оформлен почти гектар земли на бульваре Дружбы народов с целевым предназначением "для строительства гостинично-офисного дома". Ориентировочная стоимость этого участка – 160 миллионов гривен.

Такая она является бенефициаркой фирмы "Таун Ленд Компани" – заказчика строительства жилого комплекса "Поэтика" в Киеве. Пока на фирму оформлен ряд объектов незавершенного строительства по адресу, где возводят ЖК.

Кроме того, она является совладелицей компании "Промтек", в распоряжении которой находится свыше гектара земли на киевской Борщаговке. Этот участок был выведен под строительство культурно-развлекательного комплекса.

Как журналисты поняли, что она подставное лицо Медведчука

Куць указана владелицей крупнейших долей в компаниях, связанных со строительным бизнесом избранного от "ОПЗЖ" нардепа Вадима Столара. По данным расследователей, в 2020 году его часть приобрели Виктор Медведчук и его близкий соратник Тарас Козак. Однако среди официальных партнеров Столара Медведчук и Козак нигде не появились, однако именно тогда совладелицей упомянутых компаний стала Ольга Куць. Поэтому журналисты и догадались, что она может быть их подставным лицом.

"Охотно избавилась бы от этих активов": Bihus.Info пообщались с Ольгой Куць

Журналисты сумели пообщаться с Ольгой Куц. Оказалось, что раньше она работала в ряде львовских фирм, связанных с семьей Тараса Козака. При этом она сама признала, что не настоящая владелица киевских компаний, а просто подписала доверенность, когда работала на предприятии брата Козака.

Она добавила, что не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня". Однако, по ее словам, к ней еще не обращались правоохранители.

Поэтому журналисты уже подготовили ряд заявлений и обращений в силовые органы о необходимости более детального расследования и последующего ареста активов, которые могут быть связаны с Медведчуком и Казаком.