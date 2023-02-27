Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів. Цієї підставною особою виявилася 62-річна Ольга Куць зі Львова й вона повідомила, що "залюбки позбудеться" активів зрадників.

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Що Медведчук та Козак переписали на 62- жінку

Ольга Куць значиться бенефіціаркою низки фірм, які володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві. Зокрема:

Вона є кінцевою бенефіціаркою компанії "Істбуд", на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення "для будівництва готельно-офісного будинку". Орієнтовна вартість цієї ділянки – 160 мільйонів гривень.

Такоє вона є бенефіціаркою фірми "Таун Ленд Компані" – замовниці будівництва житлового комплексу "Поетика" в Києві. Наразі на фірму оформлена низка об'єктів незавершеного будівництва за адресою, де зводять ЖК.

Крім цього, вона є співвласницею компанії "Промтек", у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці. Цю ділянку вивели під будівництво культурно-розважального комплексу.

Як журналісти зрозуміли, що вона підставна особа Медведчука

Куць вказана власницею найбільших часток у компаніях, які пов'язані з будівельним бізнесом обраного від "ОПЗЖ" нардепа Вадима Столара. За даними розслідувачів, 2020 році його частку придбали Віктор Медведчук та його близький соратник Тарас Козак. Проте серед офіційних партнерів Столара Медведчук і Козак ніде не з'явилися, проте саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць. Тому журналісти й здогадалися, що вона може бути їхньою підставною особою.

"Залюбки позбулася б цих активів": Bihus.Info поспілкувалися з Ольгою Куць

Журналісти зуміли поспілкуватися з Ольгою Куць. Виявилося, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов'язаних з родиною Тараса Козака. При цьому вона сама визнала, що не є справжньою власницею київських компаній, а просто підписала довіреність, коли працювала на підприємстві брата Козака.

Вона додала, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів "прямо сьогодні". Проте, за її словами, до неї ще не зверталися правоохоронці.

Тому журналісти вже підготували низку заяв та звернень в силові органи щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, які можуть бути пов'язані з Медведчуком та Козаком.