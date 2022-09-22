В рамках обмена пленными россии отдали виктора медведчука

Обмен медведчука прошел 21 сентября в Черниговской области. Домой вернулись герои обороны Мариуполя, которые защищали город от россии в полном окружении более 80 дней.

По данным украинских СМИ, почему-то до сих пор действующий нардеп, обвиняемый во многих уголовных производствах, попал в списки на обмен наших героев. Кого конкретно путин согласился отдать ради свободы своего приспешника, пока неизвестно.

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В рамках обмена пленными с оккупантами дома оказались командиры обороны Мариуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламарь и Сергей Волынский.

Что известно об обмене пленными 21 сентября

Первые фотографии по успешному освобождению из плена защитников "Азовстали" появились в сети вечером 21 сентября.

Известно, что в рамках обмена пленными домой вернулись Михаил Дианов, Екатерина "Пташка" Полищук, беременная медик Марьяна Мамонова, полицейский Святослав Ермолов, руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, Дмитрий Казацкий, Давид "Химик" Касаткин и другие герои.

Кроме того, оккупанты освободили из плена командиров полка "Азов" Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламаря, а также командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского.

В общей сложности, по данным СМИ, домой вернулись 215 украинских защитников. Среди них 108 – бойцов "Азова".

Россияне озлоблены "зрадой"

Реагируя на очень приятные для Украины новости об освобождении героев, российские пропагандисты опубликовали крайне возмутительные посты. Представители захватнической страны открыто выражают ненависть по поводу действий путина и его приспешников, которые в день объявления мобилизации отпустили на свободу людей, олицетворяющих собой величие украинской борьбы.

Военные преступники открыто пишут, что их государство в очередной раз предало все идеи российского шовинизма, ведь бойцов из "Азовстали" оккупанты и коллаборанты много раз обещали показательно расстрелять.

Не первый обмен защитников Мариуполя

Первое освобождение бойцов, героически оборонявших портовый город, а затем – защищавших "Азовсталь" в полном окружении, состоялось еще 29 июня. Тогда в рамках обмена захватчики вернули домой 144 воина. 95 из них – герои из Мариуполя. После этого подконтрольные россии террористы обещали приговорить "азовцев" к казни, а также готовили для них "трибунал".

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