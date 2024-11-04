Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кременчугский ТелеграфЪ".

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Что известно о павшем воине

Сообщается, что Виктор Мясоедов родился 30 апреля 1984 года в Донецкой области, а именно в одном из поселков Артемовского (ныне Бахмутского) района.

В 14 лет остался без матери, поэтому воспитание юноши взяла на себя бабушка. А потом началась и взрослая жизнь – переехал в Киев, работал монтажником, строителем, сварщиком. В Киеве же мужчину на военную службу и мобилизовали в сухопутные войска ВСУ в отделение инженерно-саперного взвода,

– пишут журналисты

Военнослужащая Любовь Телятник рассказала, что для Виктора было принципиальным воевать именно в Донецкой области. Он хотел быть причастным к освобождению родного края от оккупантов.

Но, к сожалению, его жизнь оборвалась 21 октября 2023 года вблизи города Торецк Донецкой области.

Виктор Мясоедов / фото "Кременчугский ТелеграфЪ".