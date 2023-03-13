Не дал врагу захватить Чернигов: генерал Николюк стал командующим подготовкой Сухопутных войск
Источник:Минобороны Украины
Украинский генерал Виктор Николюк больше не является командующим Оперативного командования "Север". Его назначили на новую должность.
Генерал-майор заявил, что благодарен всем офицерам, сержантам и солдатам, с которыми он защищал Черниговскую область и Бахмут. Изменения в армии произошли 13 марта.
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Николюка назначили на новую должность
В Министерстве обороны Украины заявили, что генерал-майор Виктор Николюк был назначен командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ.
Его предыдущую должность командующего ОК "Север" занял бригадный генерал Дмитрий Красильников.
Передал боевое знамя ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ,
– заявил Виктор Николюк.
Генерал Николюк был назначен на новую должность
Следует отметить, что Виктор Николюк начал командовать Оперативным командованием "Север" только в октябре 2021 года. В феврале 2022 года с того направления на Украину двигались вражеские войска. Генерал оборонял Сумскую и Черниговскую области.
По данным спецпроекта Укринформа тогда враг сосредоточил в том направлении 30 тысяч военных и 5 тысяч единиц техники. Бои в Черниговской области начались фактически в первые часы полномасштабного вторжения России в Украину. Ведь россияне хотели захватить Чернигов и превратить его в логистический хаб для вторжения с Севера.
Но генерал вместе с бойцами пытался изо всех сил удержать Ягодное, непосредственно участвуя в боях. Впоследствии у ВСУ осталась одна дорога на Киев – через Колычевку. Этот населенный пункт наши военные с Николюком удержали, разбив врага.
Что известно о Викторе Николюке
- Виктор Николюк родился 19 октября 1975 года в селе Шишкино Кировоградской области. Там он окончил местную школу.
- В 1996 году получил образование в Харьковском гвардейском высшем командно-танковом училище, в 2007 году – в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
- В ВСУ Виктор Николюк командовал разведывательной ротой, танковым батальоном, учебным механизированным полком в "Десне". Был начальником штаба 92-й отдельной механизированной бригады, а затем командиром.
- В мае 2015 года Николюк возле Счастья в Луганской области участвовал в захвате в плен воинами своей бригады двух граждан России – военнослужащих 3-й отдельной бригады спецназначения Александра Александрова и Евгения Ерофеева. В ноябре 2015 года был ранен под Трехизбенкой.
- В 2017 году Виктор Николюк стал начальником 169 учебного центра "Десна", а в декабре 2018 – генералом.
- Николюк награжден орденом Даниила Галицкого, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. В марте 2022 года генералу дали звание "Героя Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".