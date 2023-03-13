Не дал врагу захватить Чернигов: генерал Николюк стал командующим подготовкой Сухопутных войск

Украинский генерал Виктор Николюк больше не является командующим Оперативного командования "Север". Его назначили на новую должность.

Генерал-майор заявил, что благодарен всем офицерам, сержантам и солдатам, с которыми он защищал Черниговскую область и Бахмут. Изменения в армии произошли 13 марта.

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Николюка назначили на новую должность

В Министерстве обороны Украины заявили, что генерал-майор Виктор Николюк был назначен командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ.

Его предыдущую должность командующего ОК "Север" занял бригадный генерал Дмитрий Красильников.

Передал боевое знамя ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ,

– заявил Виктор Николюк.



Генерал Николюк был назначен на новую должность

Следует отметить, что Виктор Николюк начал командовать Оперативным командованием "Север" только в октябре 2021 года. В феврале 2022 года с того направления на Украину двигались вражеские войска. Генерал оборонял Сумскую и Черниговскую области.

По данным спецпроекта Укринформа тогда враг сосредоточил в том направлении 30 тысяч военных и 5 тысяч единиц техники. Бои в Черниговской области начались фактически в первые часы полномасштабного вторжения России в Украину. Ведь россияне хотели захватить Чернигов и превратить его в логистический хаб для вторжения с Севера.

Но генерал вместе с бойцами пытался изо всех сил удержать Ягодное, непосредственно участвуя в боях. Впоследствии у ВСУ осталась одна дорога на Киев – через Колычевку. Этот населенный пункт наши военные с Николюком удержали, разбив врага.

Что известно о Викторе Николюке