Командир 20-го корпуса Николюк стал руководителем ОК "Восток" вместо Братишко: какова причина изменений

Бригадный генерал Дмитрий Братишко больше не будет возглавлять ОК "Восток". На его должность назначили генерал-майора Виктора Николюка, командующего 20-го армейского корпуса.

Об изменениях проинформировали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Что известно о кадровых изменениях?

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Шаповалов, представил личному составу нового руководителя оперативного командования "Восток" генерал-майора Виктора Николюка. В то же время он поблагодарил за службу предыдущего командующего, бригадного генерала Дмитрия Братишко, и пожелал ему успехов на новой должности.

По информации источников "Украинской правды", перевод Братишко, как и увольнение с должности командира 11-го корпуса Сергея Сирченко, может быть связано с потерей Северска в декабре 2025 года. В то же время в командовании Сухопутных войск отметили, что Братишко получил повышение.

Как сообщается, новоназначенный руководитель ОК "Восток" Николюк ранее хорошо зарекомендовал себя в должности командира 20-го корпуса. Зато этот корпус возглавил полковник Святослав Заиц, который уже приступил к исполнению обязанностей на участке фронта, отвечающий за оборону в пределах Днепропетровской области.

Краткая справка. Виктор Николюк – Герой Украины, бывший командующий ОК "Север". В 2022 году руководил обороной Чернигова. С марта 2023 года по март 2024 года Николюк также был командующим Командования подготовки Сухопутных войск.

