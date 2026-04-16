Командир 20-го корпуса Николюк стал руководителем ОК "Восток" вместо Братишко: какова причина изменений
- Генерал-майор Виктор Николюк назначен руководителем ОК "Восток" вместо бригадного генерала Дмитрия Братишко.
- Перевод Братишко может быть связан с потерей Северска.
Бригадный генерал Дмитрий Братишко больше не будет возглавлять ОК "Восток". На его должность назначили генерал-майора Виктора Николюка, командующего 20-го армейского корпуса.
Об изменениях проинформировали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Что известно о кадровых изменениях?
Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Шаповалов, представил личному составу нового руководителя оперативного командования "Восток" генерал-майора Виктора Николюка. В то же время он поблагодарил за службу предыдущего командующего, бригадного генерала Дмитрия Братишко, и пожелал ему успехов на новой должности.
По информации источников "Украинской правды", перевод Братишко, как и увольнение с должности командира 11-го корпуса Сергея Сирченко, может быть связано с потерей Северска в декабре 2025 года. В то же время в командовании Сухопутных войск отметили, что Братишко получил повышение.
Как сообщается, новоназначенный руководитель ОК "Восток" Николюк ранее хорошо зарекомендовал себя в должности командира 20-го корпуса. Зато этот корпус возглавил полковник Святослав Заиц, который уже приступил к исполнению обязанностей на участке фронта, отвечающий за оборону в пределах Днепропетровской области.
Краткая справка. Виктор Николюк – Герой Украины, бывший командующий ОК "Север". В 2022 году руководил обороной Чернигова. С марта 2023 года по март 2024 года Николюк также был командующим Командования подготовки Сухопутных войск.
Как ситуация разворачивалась вокруг Северска?
В конце 2025 года Украина потеряла контроль над Северском – одним из ключевых направлений российского наступления. Еще весной враг активизировался у Белогоровки, которая была важным опорным пунктом обороны, а после ее захвата начал продвижение к городу.
Параллельно российские силы давили с севера в районе Серебрянского леса, создавая угрозу наступления с нескольких направлений. Ситуацию осложнило использование дронов с оптоволоконным управлением, что повысило точность ударов и снизило возможности удержания позиций.
В начале декабря противник вышел к окраинам Северска, а уже через несколько недель большая часть города оказалась под контролем страны-агрессора. 23 декабря Генштаб подтвердил потерю города.
После этого, по данным медиа, из-за искаженных отчетов о ситуации на фронте уволили нескольких командиров, а 11-й армейский корпус отстранили от управления направлением, передав руководство новой тактической группе.