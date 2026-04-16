Про зміни поінформували у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про кадрові зміни?

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Геннадій Шаповалов, представив особовому складу нового керівника оперативного командування "Схід" генерал-майора Віктора Ніколюка. Водночас він подякував за службу попередньому командувачу, бригадному генералу Дмитру Братішку, та побажав йому успіхів на новій посаді.

За інформацією джерел "Української правди", переведення Братішка, як і звільнення з посади командира 11-го корпусу Сергія Сірченка, може бути пов'язане з втратою Сіверська у грудні 2025 року. Водночас у командуванні Сухопутних військ зазначили, що Братішко отримав підвищення.

Як повідомляється, новопризначений керівник ОК "Схід" Ніколюк раніше добре зарекомендував себе на посаді командира 20-го корпусу. Натомість цей корпус очолив полковник Святослав Заїць, який уже приступив до виконання обов'язків на ділянці фронту, що відповідає за оборону в межах Дніпропетровської області.

Коротка довідка. Віктор Ніколюк – Герой України, колишній командувач ОК "Північ". У 2022 році керував обороною Чернігова. З березня 2023 року по березень 2024 року Ніколюк також був командувачем Командування підготовки Сухопутних військ.

