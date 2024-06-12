Его уже обыграли: зачем Орбан дал обещание не блокировать решение НАТО по Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что он якобы договорился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия не будет блокировать решение о военной помощи Украине от Альянса. Однако на самом деле НАТО просто удачно воплощает свои планы в реальность.

Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что НАТО планируют создать отдельный бюджет для финансирования, на который никак не сможет повлиять пророссийский Орбан. Глава правительства Венгрии дал обещание, чтобы не иметь политических проигрышей.

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Зачем Орбан дал обещание

По словам Давидюка, те решения, которые Орбан не будет блокировать и так уже утверждены НАТО. Альянс сейчас планирует создать отдельный бюджет, который будет исполнительным. Орбан не будет его распределять, этим займется генсек.

Поэтому у него (Орбана – 24 Канал) спрашивать уже не надо будет. Он играет наперед, "выстреливает", что "вот, смотрите, я не буду блокировать". Поэтому эта информация в дипломатических кругах была еще 2 – 3 недели назад, что хотят обойти эти финансовые блокировки и Фицо, и Орбана,

– отметил политолог.

Политически Орбан всегда будет делать то, что ему скажет Владимир Путин, а вот по финансам, то эту ситуацию обыграли активные крупные члены НАТО, которые действительно хотят помочь Украине.

Его обыграли, поэтому он сейчас пытается сохранить лицо,

– подчеркнул Давидюк.

Политолог объяснил, что если Дональд Трамп придет к власти, он начнет "играть в изоляцию", будет говорить, что ему ничего не интересно и пусть Европа разбирается со своими проблемами сама, а Украина вообще не попадает в сферу его интересов.

Именно поэтому все страны, кроме Словакии и Венгрии, решили, что нужно придумать новую формулу финансирования, где не нужно будет каждый раз согласования на отдельный пакет. Будет отдельный бюджет НАТО, распределением и выделением финансов из которого будет заниматься генсек. Венгрия не может блокировать этот бюджет, потому что там будут деньги и на их оборону.

Это сейчас условная такая стратегия, это скорее о философии управления, но она нашла свои технические рамки и очень скоро может быть внедрена,

– отметил Давидюк.

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