Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что высказывания Орбана, которые могут быть похожими на слова Владимира Путина не являются кремлевским нарративом. По его мнению, премьер-министр Венгрии человек, который отвергает лишнюю риторику и смотрит в сторону сути.

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Роль США в принятии решений

По словам Вигиринского, Европа, Россия и США осознают, что в вопросах военной безопасности, разведки и контрразведки ЕС является субъектом, который принимает военную опеку Соединенных Штатов Америки.

Орбан говорит, а оно так и будет, что американцы и россияне договорятся по поводу вопросов стратегической безопасности,

– сказал политолог.

Премьер-министр Венгрии транслирует мнение, что евразийская безопасность – это состояние, когда страны не враждуют и не воюют между собой. Андрей Вигиринский объяснил, что такие мирные отношения зависят от США, ведь эта страна имеет военный потенциал для обеспечения возможностей безопасности и от России, потому что она вызывает агрессию.

Ни одна из сторон не считает целесообразным вступать в непосредственный военный конфликт, поэтому так или иначе они договорятся. Это произойдет тогда, когда возникнут риск столкновения через политические, военные и экономические предпосылки,

– высказался он.