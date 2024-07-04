У Зеленского ответили, отправил ли Путин Орбана в Украину или нет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля неожиданно приехал в Украину с визитом. От пророссийского политика можно было ожидать подобных месседжей, однако он приехал по другим причинам.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Орбан приехал в нашу страну по собственному желанию. Кроме этого, его визит сильно всколыхнет Кремль.

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Почему Орбан приехал в Украину

По словам советника председателя ОПУ, Орбан приехал в Украину по собственному желанию. Он хочет быть более субъектным, потому что у него есть достаточно сложные отношения с Европейским Союзом. Пользуясь моментом начала председательства в Европейском Союзе, он заехал в страну, которая является сегодня главным "ньюзмейкером" для Европейского Союза.

Это не только программа переговорная, это также и военная помощь в Украине, и вообще Украина сегодня формирует повестку дня для Европы в целом. Поэтому, проявляя свою субъектность, господин Орбан абсолютно правильно сделал, что приехал в Украину,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Орбан хочет увеличить свое влияние в Европейском парламенте и играть там едва ли не самую существенную позицию.

Важность визита для нашей страны

Советник председателя ОПУ рассказал, что любая страна Европейского Союза является страной переговоров Украины. Это касается и Словакии, и Венгрии, ведь они заинтересованы в том, чтобы ЕС существовал, повышал свою дееспособность и уровни жизни. Поэтому Украина должна с ними общаться.

У нашей страны с Венгрией есть двусторонние, достаточно объемные отношения. Это не только то, что касается Закарпатья, это и энергетика, большие гуманитарные программы, большие вызовы, которые надо решать.

Тактика переговорная, которую выбирает Киев, абсолютно правильная и это очень хорошо. Ну и выглядит символично. Венгрия с первого дня председательства в ЕС находится в Украине и продолжает коммуникацию от имени Европейского Союза. Это достаточно неплохой визит,

– отметил Подоляк.

Влияние визита на Россию

Советник председателя ОПУ объяснил, что этот визит имеет безусловное влияние на страну-агрессора. Это дополнительно ее фрустрирует, потому что россияне не будут понимать, о чем шла речь, какие были объемы договоренностей. Украине надо максимально продолжать любые коммуникации на любых континентах для того, чтобы прийти к концепции изоляции России.

Для этого надо встречаться со всеми, не только с Венгрией, с представителями Латинской Америки, даже с этими странами, которые имеют особую позицию по войне, как в Бразилии. Нам надо встречаться с представителями стран Африки, не только Южной. Это все правильная украинская стратегия. Она крайне эффективна и сильно раздражает Россию,

– отметил Подоляк.