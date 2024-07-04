Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Орбан приїхав до нашої країни за власним бажанням. Крім цього, його візит сильно сколихне Кремль.

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Чому Орбан приїхав в Україну

За словами радника голови ОПУ, Орбан приїхав в Україну за власним бажанням. Він хоче бути більш суб'єктним, тому що в нього є достатньо складні відносини з Європейським Союзом. Користуючись моментом початку головування в Європейському Союзі, він заїхав в країну, яка є сьогодні головним "ньюзмейкером" для Європейського Союзу.

Це не тільки програма переговорна, це також і військова допомога в Україні, і взагалі Україна сьогодні формує порядок денний для Європи в цілому. Тому, проявляючи свою суб'єктність, пан Орбан абсолютно правильно зробив, що приїхав до України,

– підкреслив Подоляк.

Він додав, що Орбан хоче збільшити свої впливи в Європейському парламенті та відігравати там чи не найсуттєвішу позицію.

Важливість візиту для нашої країни

Радник голови ОПУ розповів, що будь-яка країна Європейського Союзу є країною переговорів для України. Це стосується і Словаччини, і Угорщини, адже вони зацікавлені в тому, щоб ЄС існував, підвищував свою дієздатність і рівні життя. Тому Україна має з ними спілкуватись.

В нашої країни з Угорщиною є двосторонні, достатньо об'ємні відносини. Це не тільки те, що стосується Закарпаття, це й енергетика, великі гуманітарні програми, великі виклики, які треба вирішувати.

Тактика переговорна, яку обирає Київ, абсолютно правильна і це дуже добре. Ну і виглядає символічно. Угорщина з першого дня головування в ЄС перебуває в Україні і продовжує комунікацію від імені Європейського Союзу. Це достатньо непоганий візит,

– зазначив Подоляк.

Вплив візиту на Росію

Радник голови ОПУ пояснив, що цей візит має безумовний вплив на країну-агресорку. Це додатково її фруструє, бо росіяни не будуть розуміти, про що йшлося, які були обсяги домовленостей. Україні треба максимально продовжувати будь-які комунікації на будь-яких континентах для того, щоб прийти до концепції ізоляції Росії.

Для цього треба зустрічатись з усіма, не тільки з Угорщиною, з представниками Латинської Америки, навіть з тими країнами, які мають особливу позицію щодо війни, як у Бразилії. Нам треба зустрічатись з представниками країн Африки, не тільки Південної. Це все правильна українська стратегія. Вона вкрай ефективна і сильно дратує Росію,

– зауважив Подоляк.