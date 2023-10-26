Виктору Смагину было 75 лет. О его смерти сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.

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Умер экс-начальник смены 4-го энергоблока ЧАЭС

По данным пропагандистских СМИ, тело Смагина обнаружили под окнами его квартиры в Москве. Дома следователи нашли предсмертную записку, где мужчина приносит извинения родственникам и пишет, что пойти на суицид его заставило состояние здоровья.

Сегодня подтвердилась новая опухоль, таким образом во мне сидят еще минимум четыре опухоли. Лечить их нереально, да и сил у меня не хватит на их лечение. Большое спасибо за совместно прожитые годы. Это было счастьем. Прошу прощения!

– говорится в предсмертной записке Смагина.

Отметим, что в апреле 1986 года Смагин работал начальником смены на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС.

В ночь аварии он не был на смене, но после взрыва и пожара участвовал в ликвидации последствий аварии и получил сильную дозу облучения.



Виктору Смагину было 75 лет / фото росСМИ

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов

Напомним, что в 2021 году в 85 лет скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он был директором Чернобыльской АЭС в течение 1970 – 1986 годов, то есть с начала строительства и до трагического взрыва четвертого энергоблока АЭС.

После катастрофы Брюханова отстранили от должности директора, однако с 1986 по 1987 год он был заместителем начальника производственно-технического отдела ЧАЭС.