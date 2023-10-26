Віктору Смагіну було 75 років. Про його смерть повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Помер ексначальник зміни 4-го енергоблоку ЧАЕС

За даними пропагандистських ЗМІ, тіло Смагіна знайшли під вікнами його квартири у Москві. Вдома слідчі виявили передсмертну записку, де чоловік вибачається перед родичами і пише, що піти на суїцид його змусив стан здоров'я.

Сьогодні підтвердилася нова пухлина, таким чином у мені сидять ще мінімум чотири пухлини. Лікувати їх нереально, та й сили у мене не вистачить на їхнє лікування. Дуже дякую за спільно прожиті роки. Це було щастям. Прошу вибачення!

– йдеться у передсмертній записці Смагіна.

Зауважимо, що у квітні 1986 року Смагін працював начальником зміни на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС.

У ніч аварії він був не на зміні, але після вибуху та пожежі брав участь у ліквідації наслідків аварії та отримав сильну дозу опромінення.



Віктору Смагіну було 75 років / фото росЗМІ

Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов

Нагадаємо, що у 2021 році у 85 років помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він був директором Чорнобильської АЕС протягом 1970 – 1986 років, тобто від початку будівництва й до трагічного вибуху четвертого енергоблока АЕС.

Після катастрофи Брюханова відсторонили з посади директора, проте з 1986 й до 1987 року він був заступником начальника виробнично-технічного відділу ЧАЕС.