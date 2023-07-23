Подозревается в коррупции и скрывается от следствия: мэра Рахова Медвидя объявили в розыск
Источник:МВД Украины
Министерство внутренних дел 23 июля объявило в розыск мэре закарпатского города Рахов – Виктора Медвидя. Мужчину подозревают в неправомерном присвоении бюджетных средств.
Мужчина скрывается от следствия по своему делу. По предварительным данным, Медвидь может скрываться за границей.
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Мэра Рахова разыскивают правоохранители
На сайте розыскных учетов министерства внутренних дел Украины появилась карта с розыском мэра города Рахова на Закарпатье Виктора Медвидя. Там МВД указывает, что Медвидь имеет статус скрывающегося от следствия с 21 июля 2023 года.
Мэра Рахова разыскивает МВД / Скриншот 24 Канала
Ранее детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства по факту присвоения средств, полученных в рамках международных грантовых программ. Среди подозреваемых, вероятно, был и Медвидь.
Следствием установлено, что должностные лица фирмы-подрядчика, действуя в сговоре с представителем заказчика, подписали акты выполненных работ при строительстве реабилитационного центра, хотя работы на объекте были выполнены не в полном объеме. Таким образом, лица завладели денежными средствами в размере более 2,2 миллиона гривен,
– отметили в БЭБ.
Там отметили, что этим лицам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а именно о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Также Закарпатские СМИ отмечают, что мэр Рахова уже около трех недель находится за границей. В то же время официально подозрение ему еще не объявили.
Ранее подозрение в коррупции получили в Тернопольском облсовете
- НАБУ и САП 26 июня задержали главу Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Чиновников разоблачили прямо во время вымогательства взятки.
- Далее суд избрал меру пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко. Его заключили под стражу на два месяца, однако с правом внесения залога в размере 805 тысяч гривен.
- Этим Головко успешно воспользовался и вышел из-под стражи. Более того, он впоследствии вернулся к своей работе. Это решение пытались обжаловать в САП.