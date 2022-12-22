Через 8 месяцев разлуки: медик Обидина из "Азовстали" наконец-то увидела дочь Алису
Источник:ТСН
Медик Виктория Обидина из "Азовстали" наконец-то смогла встретиться со своей 5-летней дочерью в Польше. Их развели в мае, когда оккупанты взяли женщину в плен.
Когда Викторию отправили в фильтрационный лагерь, ребенок поехал с родственниками в Запорожье. Позже Алиса уехала в Польшу с бабушкой.
Кстати говоря Я вернусь в ВСУ, – интервью с медикиней из "Азовстали" о пленении, разлуке с дочерью и планах
Долгожданная встреча
В канун Рождества Виктория решила преподнести сюрприз для дочери. Она заполнила чемодан игрушками и сладостями и отправилась в Польшу. Кстати, там был и подарок, который Алиса просила у мамы – динозавр.
Когда мама с дочерью увидели, девочка не отпускала ее из объятий еще минуту.
Привет, мама, мама, я так тебя ждала,
– сказал ребенок.
Алиса рассказала, что на Рождество было единственное желание – чтобы вернулась мама. Теперь они вместе.
Что этому предшествовало
- Мама и дочь не виделись с 7 мая. На "Азовстали" в Мариуполе Алиса провела 72 дня, а Виктория в российском плену – 168 дней.
- Женщина была единственной из военных, находившихся на заводе с ребенком.
- Россияне разлучили девочку с мамой Ребенка в Запорожье приютила у себя работница Запорожской военной администрации. После этого удалось разыскать ее родных.
- Для Алисы изготовили дубликат свидетельства о рождении. Ее передали родственникам.
- Во время большого женского обмена в октябре Виктория вернулась из плена в Украину, восстановилась и отправилась к дочери.