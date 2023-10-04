Два месяца не выходит на связь: на оккупированной территории пропала журналистка Виктория Рощина

Украинская журналистка Виктория Рощина пропала без вести на находящейся под оккупацией территории. Ранее в 2022 году женщина уже попадала в плен к россиянам.

Виктория Рощина работала на оккупированной россиянами территории. Последний раз женщина выходила на связь 3 августа.

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Пропала без вести

Об исчезновении журналистки сообщил Международный фонд поддержки женщин в СМИ, а также Севгиль Мусаева – главный редактор "Украинской правды", где Рощина работала внештатным автором.

Мы крайне обеспокоены ее безопасностью и призываем международное сообщество привлечь внимание к этой ситуации,

– заявили в фонде.

С самого начала полномасштабной войны Виктория Рощина находилась на фронте. По словам Мусаевой, она – смелая журналистка, которая всегда бралась освещать самые противоречивые темы. Рощиной была небезразлична судьба людей, оказавшихся под российской оккупацией, и она стремилась рассказать миру их истории. Главная редактор УП призвала украинские власти сделать все возможное, чтобы найти пропавшую журналистку.

Что известно о Виктории Рощине

26-летняя медийница работала для таких изданий как "Украинская правда", "Громадське", "Радио Свободная Европа";

Имеет 10 лет опыта работы в журналистике;

Писала о сложных темах – преступности, судах и правах человека;

Лауреат премии "За мужество в журналистике" 2022 года;

В последний раз, когда автор выходила на связь, она планировала через Россию добраться до оккупированного востока.

Рощина уже попадала в плен к оккупантам

В марте 2022 года мужественная журналистка освещала события с горячих точек на востоке и юге Украины. 12 марта "Громадське" сообщило об ее исчезновении. Виктория планировала ехать в Мариуполь, однако внезапно перестала выходить на связь. Уже 16 марта стало известно, что женщину задержала ФСБ во временно оккупированном Бердянске.

22 марта журналистку освободили из плена, заставив записать видео, в котором она отрицает свои претензии к российским спецслужбам, мол, они спасли ей жизнь.