Ее убила Россия: все, что известно о погибшей во вражеском плену журналистке Рощиной

Украинская журналистка Виктория Рощина, которая попала в российский плен, погибла. О гибели медийщицы стало известно в четверг, 10 октября.

Что известно о Виктории Рощиной, как журналистка попала во вражеский плен и о ее гибели – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о Виктории Рощиной

Виктория Рощина родилась 6 октября 1996 года. Она работала на hromadske. В биографии о себе на сайте издания Виктория написала: "В журналистике с 16 лет. Специализируюсь на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы". Там также указывается, что она работала журналисткой и ведущей на "Украинском радио", "UA:Первом", писала для "Крым.Реалии", "Цензор.нет".

Также она публиковала тексты в "Украинской правде" и "Радио Свобода". В частности, в 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий.

В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Задержание журналистки российской ФСБ

В марте 2022 года журналистка освещала события из горячих точек на Востоке и Юге Украины. В один из дней издание hromadske сообщило о ее исчезновении. Виктория планировала ехать в Мариуполь, однако 12 марта внезапно прекратила выходить на связь. Тогда журналистка находилась в оккупированном Бердянске.

Уже 16 марта стало известно, что женщину задержали представители российской ФСБ.

Вскоре 22 марта появилась информация, что оккупанты освободили Рощину из плена, заставив записать видео с отрицанием претензий к российским спецслужбам.

Виктория Рощина попала в плен

Международный фонд поддержки женщин в СМИ сообщил, что Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

По словам ее отца, 27 июля она отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на Востоке Украины (через Россию) за три дня. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что проходила несколько дней пограничные проверки, но не сказала, где именно находится.

Впервые оккупанты подтвердили, что журналистка в плену в мае 2024 года.

Гибель украинской журналистки

В четверг, 10 октября 2024 года, в сети появилась информация, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. Вечером этого дня эту информацию официально подтвердили.

Это сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. По его словам, пока причины гибели журналистки неизвестны. Он добавил, что обстоятельства смерти Виктории Рощиной устанавливают.

Заметим, что представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Виктория Рощина была в списках на обмен и уже в ближайшее время должна была вернуться на Родину.