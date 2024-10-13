Журналистка Рощина умерла в России: Офис генпрокурора рассказал, что изменил квалификацию преступления

Журналистка Виктория Рощина умерла в российском плену. Офис генпрокурора сообщил, что ее задержали во время пребывания на оккупированных территориях Украины.

Заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта Тарас Семкив заявил в эфире телемарафона, что досудебное расследование подтвердило смерть Виктории Рощиной, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Офисе генпрокурора о квалификации дела о смерти Виктории Рощиной

Тарас Семкив объяснил, что из-за того, что досудебное расследование подтвердило смерть Виктории Рощиной, квалификацию преступления изменили.

Дополнительно предъявлено квалификацию по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – то есть по факту нарушения законов и обычаев войны, которые соединены с умышленным убийством. Поскольку есть достаточно оснований считать, что именно такая квалификация нужна в этом случае,

– заявил чиновник.

Стоит сказать, что Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории Украины. В апреле 2024 года Москва впервые подтвердила, что незаконно удерживает ее.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал Суспильному, что Виктория Рощина была в списках на обмен и уже в ближайшее время должна была вернуться на Родину.

К сожалению, руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко подтвердил информацию о смерти Виктории.

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