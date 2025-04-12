Подруги Виктории Тоненчук из Глыбоки рассказали, как подозреваемый месяцами издевался над девушкой

В Черновцах после жестокого избиения умерла 27-летняя жительница Глыбокой Виктория Тоненчук. Подруги девушки рассказали, что подозреваемый в преступлении месяцами издевался над погибшей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкий луч.

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Как подозреваемый контролировал и издевался над Викторией Тоненчук

Подруги рассказали, что 27-летняя Виктория и 18-летний Юрий познакомились в соцсетях. На первый взгляд, их отношения были обычными, однако позже начался абьюз. Юноша очень сильно ревновал погибшую – ко всему и ко всем.

Он очень ее контролировал. Мы обычно, если где-то сидели, то всегда приходили оповещения. Он контролировал, кто с ней. Она фотографировала все – стол, девушек, кто есть – все,

– рассказали девушки.

Кроме того, парню не слишком нравилось, что его избранница – блогер. Более того, позже девушки поняли причину, почему подруга все реже выходила в прямые эфиры.

То она не выходила (в прямые эфиры – 24 Канал), потому что у нее синяки были на лице, то она не выходила, потому что там с Юрой неполадки. И она уже вот долгий период времени не снимала. Я ей прямо спросила, говорю: "Вика, что такое?" – "Ну, Юра не позволяет мне это делать",

– вспоминают девушки.

Впервые о планах прекратить отношения с обидчиком Виктория Тоненчук заговорила осенью прошлого года, когда он начал ее бить. В январе произошло первое серьезное избиение – синяки были на лице и по всему телу. Тогда Виктория впервые попала в больницу из-за подозреваемого. Девушка написала на парня заявление, однако впоследствии его отозвали в связи с примирением сторон. Через месяц на странице жертвы появилось сообщение: "Такие замечательные цветы за этот месяц".

"Мы видим – букеты ежедневные, и смски, и разговоры по телефону. Он у нее очень просил прощения. Обещал, что такого больше никогда не совершит и никогда больше ее не будет обижать. Вика у нас очень доброй душой человек был. Она его простила. Поверила ему снова", – вспоминают подруги.

Заметим, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти 27-летней Виктории Тоненчук стала закрытая внутричерепная травма с ушибом вещества головного мозга и развитием субдуральной гематомы, возникшей после избиения. Ее парню объявили о подозрении, сейчас он находится под стражей.