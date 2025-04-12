Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернівецький промінь.

Дивіться також На Буковині після побиття померла 27-річна дівчина, підозрюють її хлопця: усе, що відомо про це

Як підозрюваний контролював і знущався з Вікторії Тоненчук

Подруги розповіли, що 27-річна Вікторія та 18-річний Юрій познайомилися у соцмережах. На перший погляд, їхні стосунки були звичайними, проте пізніше почався аб'юз. Юнак дуже сильно ревнував загиблу – до всього і до всіх.

Він дуже її контролював. Ми зазвичай, якщо десь сиділи, то завжди приходили сповіщення. Він контролював, хто з нею. Вона фотографувала все – стіл, дівчат, хто є – все,

– розповіли дівчата.

Окрім того, хлопцю не надто подобалось, що його обраниця – блогер. Ба більше, пізніше дівчата зрозуміли причину, чому подруга все рідше виходила у прямі ефіри.

То вона не виходила (в прямі ефіри – 24 Канал), бо в неї синяки були на обличчі, то вона не виходила, бо там з Юрою неполадки. І вона вже от довгий період часу не знімала. Я їй прямо запиталася, кажу: "Віка, що таке?" – "Ну, Юра не дозволяє мені це робити",

– пригадують дівчата.

Вперше про плани припинити стосунки з кривдником Вікторія Тоненчук заговорила восени минулого року, коли він почав її бити. У січні сталося перше серйозне побиття – синці були на обличчі і по всьому тілу. Тоді Вікторія вперше потрапила до лікарні через підозрюваного. Дівчина написала на хлопця заяву, однак згодом її відкликали у зв'язку з примиренням сторін. За місяць на сторінці жертви з’явився допис: "Такі чудові квіти за цей місяць".

"Ми бачимо – букети щоденні, і смски, і розмови по телефону. Він у неї дуже просив пробачення. Обіцяв, що такого більше ніколи не скоїть і ніколи більше її не кривдитиме. Віка в нас дуже добра душею людина була. Вона його вибачила. Повірила йому знову", – пригадують подруги.

Зауважимо, судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті 27-річної Вікторії Тоненчук стала закрита внутрішньочерепна травма із забоєм речовини головного мозку та розвитком субдуральної гематоми, що виникла після побиття. Її хлопцю оголосили про підозру, наразі від під вартою.