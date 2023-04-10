Ярую "защитницу" Лавры - Викторию Кохановскую могли забрать на допрос в СБУ
Прихожанку УПЦ МП Викторию Кохановскую, предварительно озвучившую скандальные заявления из-за выселения московского патриархата из Киево-Печерской лавры 10 апреля забрали на допрос в СБУ.
Сначала об этом заявила сама женщина, она показала журналистам повестку СБУ, в которой указано, что она проходит свидетелем по делу, однако неизвестно, что за дело. 24 Канал обратился за комментарием к СБУ за разъяснением деталей дела.
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В повестке, которую показала Виктория Кохановская, указан только номер производства – все подробности засекречены из-за режима военного времени.
Кохановская показала повестку в СБУ / Фото из телеграмм-каналов
В сети опубликовали видео, где поклонницу УПЦ МП в сопровождении правоохранителей сажают в автомобиль и, вероятно, увозят на допрос в управление СБУ.
Кохановскую забрали на допрос в СБУ: видео
Новые провокационные заявления
За час до этого Кохановская записала свое новое видеообращение и опубликовала его у себя на фейсбук-странице, где возмутилась, что УПЦ МП обвинили в том, что организация несет угрозу национальной безопасности. При этом издала, что угрозу нацбезопасности несут "махающие флагами" чиновники.
Новое провокационное заявление Кохановской: видео
Чем прославилась "активистка" УПЦ МП
- Кохановская, называющая себя правозащитницей, в своих обращениях угрожала, что прихожане Московского патриархата выйдут на улицы "на крестный ход" из-за выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.
- Она также говорила, что в Украине якобы проходят преследования граждан по религиозным убеждениям.
Во время выселения Московской церкви из Лавры Виктория Кохановская заявила о разделе Украины, потому что, по ее мнению, именно Московская церковь была душой Украины.
Это все закончится ликвидацией властей в Украине. Никакой власти в Украине не будет! Потому что Украинская православная церковь есть душа украинского народа. Если вы хотите знать, что будет дальше, то Буковина отойдет в Румынию, Закарпатье отойдет в Венгрию, а в Польшу отойдет Львов, Тернополь и Ивано-Франковск!
– выкрикивала Кохановская.