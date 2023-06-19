По предварительным данным, мужчина мог нанести ущерб государству на сумму 30 миллионов гривен. Кроме того, он совершал преступные действия со своими сообщниками.
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Заммэра Чернигова получил подозрение от СБУ
В СБУ сообщили, что чиновник в 2022 году организовал схему по присвоению бюджетных денег, которые должны были пойти на закупку нового трансформатора для местной ТЭЦ. В июле 2022 года это оборудование приобрели по стоимости, почти вдвое превышающей рыночную, примерно на 30 миллионов гривен.
Правоохранители также подчеркнули, что для реализации этой схемы мужчина сговорился с руководством компании, что должен был поставлять трансформатор. Таким образом, СБУ объявила подозрение чиновнику за злоупотребление властью или служебным положением.
СБУ сообщила подозрение заместителю мэра Чернигова / Фото Офиса генпрокурора
Суд выбрал Виктору Геращенко меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в размере 32 миллионов гривен. Правоохранители отметили, что досудебное расследование продолжается, однако, когда суд доведет причастность мужчины к схеме, должностному лицу может грозить до 6 лет лишения свободы.
Ранее СБУ объявила подозрение экс-заместителю Резникова
- Правоохранители 16 июня СБУ объявили подозрения 2 высокопоставленным должностным лицам, ранее работавшие в оборонном секторе нашего государства. Речь идет о бывшем заместителе министра обороны Украины и экс руководителе Департамента государственных закупок этого ведомства.
- Чиновников подозревают в хищении средств на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ. Общая сумма ущерба государству составила 1 миллиард гривен.
- В настоящее время в отношении деятельности мужчин продолжается досудебное расследование. Им может грозить от 3 до 12 лет лишения свободы, когда это дело докажет суд.
- Стоит отметить, что оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в схожих преступлениях.