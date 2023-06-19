За попередніми даними, чоловік міг завдати збитків державі на суму 30 мільйонів гривень. Крім того, він проводив злочинні дії зі своїми спільниками.

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Заступник мера Чернігова отримав підозру від СБУ

В СБУ повідомили, що посадовець у 2022 році організував схему з привласнення бюджетних грошей, які мали піти на закупівлю нового трансформатора для місцевої ТЕЦ. У липні 2022 року це обладнання придбали за вартістю, яка майже вдвічі перевищувала ринкову, приблизно на 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці також наголосили, що для реалізації цієї схеми чоловік змовився з керівництвом компанії, що мало постачати трансформатор. Таким чином СБУ оголосила підозру чиновнику за зловживання владою або службовим становищем.



СБУ повідомила підозру заступнику мера Чернігова / Фото Офісу генпрокурора

Наразі суд обрав Віктору Геращенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в розмірі 32 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначили, що досудове розслідування ще триває, однак, коли суд доведе причетність чоловіка до схеми, посадовцю може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

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